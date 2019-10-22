شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التريلر الرسمى للموسم الثالث The Crown.. قبل طرحه فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما الملكية The Crown، عن التريلر الرسمى الأول للموسم الثالث المقرر عرضه يوم 17 نوفمبر المقبل. وكان آخر المنضمين للموسم الثالث من المسلسل الممثل العالمى جارلس دانس، صاحب شخصية "تايوان لانيستر" فى مسلسل Game of thrones. The Crown مقتبس من مسرحية The audience للكاتب بيتر مورجان، حيث تتمحور القصة حول حياة الملكة إليزابيث الثانية أثناء تحضيرها لتولى العرش وهى فى الخامسة والعشرين من عمرها، لتقع فى حب رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل، الذى يلعب دوره فى المسلسل النجم جون ليثجو، وهنا يجب على إليزابيث أن توفق بين حياتها الشخصية وحياتها السياسية.

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