شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يستأنف تصوير مشاهد فيلم "العنكبوت" بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم أحمد السقا تصوير مشاهده فى فيلم "العنكبوت"، بعد فترة من التوقف بسبب تغيير الديكورات الأسبوع المقبل، وتجمع المشاهد بينه وبين النجم ظافر العابدين، وعدد من النجوم.

وانتهى السقا من تصوير نصف مشاهد الفيلم حتى الأن، الذى يعود به بعد غياب عامين عن السينما، منذ تقديمه فيلم "هروب اضطرارى" عام 2017 تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد خالد موسى وشارك فى بطولته أمير كرارة وغادة عادل ومصطفى خاطر وأحمد العوضى وعدد كبير من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف.

الفيلم "العنكبوت"، بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، وهناك مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون ضيوف شرف.