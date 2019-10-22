برسالة رومانسية.. جومانا مراد تحتفل بعيد زواجها السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة السورية جومانا مراد بعيد زواجها السادس، عبر حسابها على "إنستجرام".

ونشرت جومانا صورة تجمعها بزوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو، وعلقت:" كل عام وأنت حبيبي وزوجي ورفيقي، امبارح كملنا ٦ سنين مع بعض وإنشالله العمر كلو بتضلك منور حياتي وجودك معي وحبك هو الي بيعطي للحياه معنى، الله يخليلي إياك يا روحي"happy anniversary".

جومانا مراد تزوجت من المحامي الأردني ربيع بسيسو 20 أكتوبر عام 2013، وانجبت منه طفلها محمد بعد زواج خمسة أعوام.

يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها جومانا كان مسلسل "مدرسة الحب"، وشاركها فيه عدد كبير من النجوم من مختلف الدول العربية منهم صفاء سلطان، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، وبولنت إينال، كما شارك فيه للمرة الاولى النجم التركي مراد يلدريم، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج صفوان نعمو.