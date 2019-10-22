بالصور| نسرين طافش بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بمجموعة من الصور، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت طافش في الصور بإطلالة جذابة وأنيقة، حيث ارتدت فستانًا من اللون البنفسجي، وظهر الفستان قصيرا من الأمام وطويلا من الخلف.
يُذكر أن أخر أعمال الفنانة السورية كان فيلم "نادي الرجال السري"، بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل.
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