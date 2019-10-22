بالصور| نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة نرمين الفقي صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت الفقي في الصور بفستان أسود قصير من تصميم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، وعلقت على الصور" شكرا هاني البحيري". يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل "أبو العروسة 2"، بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، ومحمود حجازي، وولاء الشريف، الذي حقق نجاحا كبيرا.

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