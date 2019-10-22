بعد عرضه بـ"الدار البيضاء".. فتحي عبدالوهاب يوجه التحية لصناع "ماتعلاش عن الحاجب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

وجه الفنان فتحي عبد الوهاب، التحية لصناع الفيلم المصري القصير "ما تعلاش عن الحاجب" الذي عرض ضمن فعاليات النسخة الثانية لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب.

ونشر فتحي، بوستر الفيلم عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "تحية للفيلم الرائع.. شاهدته اليوم في الدار البيضاء".

يذكر أن فتحي يشارك في لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل بالمهرجان، والتي تضم المخرج العراقي قاسم حول، الناقد الكويتي عبد الستار ناجي، الممثلة التونسية سهير بن عمارة، ورئيس لجنة التحكيم الناقد السينمائي المغربي محمد عبدالرحمن التازي .

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وكانت انطلقت الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي الجمعة الماضية ، حيث افتتحت فعالياته بالعرض الأول للفيلم المصري “يوم وليلة” بطولة خالد النبوي، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى الـ25 من الشهر الجاري.

وشهد الحفل حضورا كبيرا لنجوم وصناع السينما المغربية والعربية، منهم هاني رمزي وأحمد وفيق وفتحي عبدالوهاب من مصر، وداود حسين من الكويت، والمخرج سعيد حامد من السودان.

كما شارك المخرج أحمد راشدي من الجزائر، والمخرج خالد الزدجالي من سلطنة عمان، وعمرو جمال من اليمن، ومن الفنانين المغاربة نسرين الراضي وزبيدة عاكف وعزيز داداس ويونس ميكري وزهور سليماني وفاطمة عاطف والمخرج حسن بن جلون.

وتأسس مهرجان الدار البيضاء العام الماضي ، محققا سمعة طيبة وهو يخطو أولى خطواته بين المهرجانات العربية.

