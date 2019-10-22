تراند اليوم : بعد فوزه بجائزة أفضل مغني في مصر .. مطرب شهير يعلن اعتزال الغناء...

أعلن مطرب مصري شهير اعتزال الغناء بشكل نهائي والتفرغ لمهنته التي كان يمتهنها قبل الفن.

وقال المطرب الشاب محمد عباس إنه قرر اعتزال الغناء والعودة لمهنته كمهندس ديكور نظرًا لعدم قدرته على اختيار أغنيات ترضي ذوق الجمهور .

وقال "عباس" في بيان عبر صفحته بـ"انستجرام" : "منذ عامين أحاول اختيار أغنيات تليق بالجمهور لكن لم أستطع .. إرضاء الجمهور وتلبية ذوقه أصبح صعبا .. وهذا السبب الرئيسي لاعتزالي".

وأضاف: " قررت العودة لمهنتي القديمة لأستطيع الإنفاق على نفسي وبناء مستقبلي ، فمن الصعب الجمع بين العمل الفني والديكور".

وكان "عباس" حصد عددًا من الجوائز في مصر أبرزها جائزة "أفضل مطرب صاعد في مصر لعام 2018" التي منحتها له مجلة "دير جيست".

