شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مشروعا من 8 دول عربية في ملتقى القاهرة السينمائي والان مع التفاصيل

أعلن ملتقى القاهرة السينمائي قائمة المشاريع التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في دورته الـ6، ضمن فعاليات الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتضم القائمة 16 مشروعا من 8 دول عربية، تنوعت بين الروائي والوثائقي، في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، منها 2 من مصر هما؛ "عنها" للمخرج إسلام العزازي، و"قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، والثالث عراقي إيطالي هو "أوروبا" للمخرج حيدر رشيد.

وتشارك 6 مشاريع روائية في مرحلة التطوير، منها 3 مصرية هي "الأرض المعلقة" للمخرجة نادين صليب، و"أنا وليلى" للمخرجة ماجي مرجان، و"سكن للمغتربات" للمخرج ناجي إسماعيل، ومشروعان من لبنان هما، "شميم" للمخرج كريم رحباني، و"ورشة" للمخرج نديم تابت، فيما جاء المشروع السادس بعنوان "المحطة" وهو يمني أردني، للمخرجة سارة إسحق.

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أما المشاريع الوثائقية، فيشارك 4 منها في "الملتقى" بمرحلة ما بعد الإنتاج، هي "نحن من هناك" من لبنان للمخرج وسام طانيوس، و"لاجئ في الجنة" فلسطيني ألماني للمخرج خالد جرار، و"المدسطنسي" تونسي فرنسي، للمخرج حمزة عوني، و"بيت هناك.. سينما هنا" مصري سوري للمخرج نضال الدبس.

وتشارك أيضا 3 مشاريع وثائقية في مرحلة التطوير، هي "مفيش راجل بيعيط" من مصر للمخرج محمد مصطفي، و"أيام وحياة عمر الشريف" مصري ألماني للمخرج مارك لطفي والمخرج السويدي أكسيل بيترسون، و"على خطى جميلة في ظلال الأرز" من لبنان للمخرجة فاطمة راتشا شحادة.

وكشف "الملتقى" عن لجنة تحكيم هذه النسخة، التي تضم في عضويتها، السيناريست المصرية مريم نعوم، وإيدا مارتينز المؤسسة والمدير العام لشركة New Films Media Luna ، والمنتج جورج ديفيد مستشار المشاريع السينمائية والتلفزيونية.