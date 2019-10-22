كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 05:56 صباحاً - نشر الفنان المصري أحمد مكى آخر صورة جمعته مع والده الراحل منذ أيام، عبر حسابه على تطبيق انستغرام. كتب احمد مكي على الصورة إلى ظهر فيها وهو يحتضن والده الراحل: “الله يرحمك ويحسن إليك يا أبى ستظل فى قلبى.. الصورة دى قبل وفاته بشهور قليلة.. البقاء لله وحده وسبحانه، ارجو الدعاء له، اللهم اغفر لأبى وأرحمه وادخله الجنة، وأعذه من عذاب النار وعذاب القبر، اللهم صبرنا”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر احمد مكي في صورة مؤثرة مع والده قبل وفاته بشهور قليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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