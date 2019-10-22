The Crown يُطل بموسمٍ جديد عبر "نتفليكس"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: حددت شبكة نتفليكس يوم الأحد 17 نوفمبر موعداً رسمياً لطرح الموسم مسلسل The Crown عالمياً وحصرياً. علماً أنه سيشهد تبديلاً في طاقم الممثلين مع الانتقال إلى "داوننغ ستريت"، حيث ستكافح الملكة إليزابيث (أوليفيا كولمان) وعائلتها لمواجهة التحديات والتغييرات المتسارعة التي تمرّ بها بريطانيا، والذعر من الحرب الباردة، عالم الشهرة وعصر الاستكشاف الفضائي – مرحلة الستينيات المليئة بالأحداث والتي ألقت بظلالها على فترة السبعينيات_ مع كل ما يجري، تكافح إليزابيث والعائلة الملكية للتكيّف مع عالم جديد أكثر تحررًا، ولكن أيضًا أكثر اضطرابًا.



المسلسل من تأليف بيتر مورغان، وبطولة هيلانة بونهام كارتر بدور الأميرة مارغريت، وتوبياس مينزيس بدور دوق إدنبره، وجوش أوكونور بدور الأمير تشارلز، وإيرين دوهرتي بدور الأميرة آن، وبن دانيلز بدور لورد سنودون، وجيسون واتكنز بدور رئيس الوزراء هارولد ويلسون، وتشارلز دانس بدور اللورد ماونتباتن.