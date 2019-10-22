Maleficent يتصدّر إيرادات السينما الأميركية







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تصدّر الفيلم الجديد "Maleficent: Mistress of Evil" إيرادات السينما بأميركا الشمالية في مطلع الأسبوع محققاً 36 مليون دولار. وهو من بطولة أنجلينا جولي وإيلي فانينج وهاريس ديكنسون ومن إخراج يواكيم رونينج. وفيما تراجع فيلم الحركة والجريمة (الجوكر) إلى المركز الثاني محققا نحو 29 مليون دولار، جاء الفيلم الجديد (زومبي لاند 2: دبل تاب) في المركز الثالث وحقق 26.7 مليون دولار. بينما تراجع فيلم الرسوم المتحركة ”عائلة أدامز“ (أدامز فاميلي) من المركز الثاني إلى الرابع محققا نحو 16 مليون دولار. كما تراجع فيلم الخيال العلمي ”رجل الجوزاء“ (جيميني مان) من المركز الثالث إلى الخامس بإيرادات بلغت 8.5 مليون دولار.



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