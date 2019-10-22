شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة "سالب عشرين" تقدم أكثر من عرض كوميدي على مسرح النهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فرقة "سالب عشرين للفنون المسرحية" أكثر من عرض مسرحي كوميدي على مسرح النهار وتبدأ تلك العروض يوم السبت 26 أكتوبر بمسرحية "ثلاث حكايات" التى بالفعل تتناول ثلاث حكايات إنسانية في ازمنة مختلفة و أماكن مختلفة وكل حكاية منهم تكمل الأخرى وتحمل عنوانا منفردا وأسماء الحكايات الثلاثة هي: اندرو - رام – الحيوانات.

كما تقدم العروض أيضا في موعد آخر هو يوم السبت 2 نوفمبر علي نفس المسرح ومن ضمن العروض المقدمة للفرقة مسرحية "شقتين في بولندا " الذي يتناول قصتين الأولى تحمل عنوان "أوكنو" والثانية بعنوان آخر هو "العرض اللي باظ".

يشارك في بطولة تلك العروض المسرحية مجموعة من الشباب الواعد الذي يحب المسرح بشغف ويبذل قصاري جهده لإسعاد الجمهور ومن نجوم المسرحيات الشباب: أحمد طارق وعبدالرحمن السيحمي وعمر عبدالرحمن ومحمود سيد ونادين هارون وعنان عاطف وفرحة فوزي وحنين أحمد ومحمود وهبه وأحمد جاسر و أبانوب فيكتورومازن محروس وأحمد داوود ومحمد القرشي وندي رياض وندي عبد المنعم وشروق جمال وكريم عزت ومحمد السعدني ومحمد جلال وسهيلة صادق ومحمود الحسيني ورويدا عبد الناصر وتقى محمد.

ومن نجوم العرض الثاني "شقتين في بولندا" عبدالرحمن حامد وحبيبه عامر وعمر عبدالرحمن ومحمود سيد ومحمد صلاح وندى عبد المنعم وأية محمد وسيف منصر ومسرحية " ثلاث حكايات" من تاليف عبدالرحمن بسيوني - محمود سيد - إيهاب عبدالرحمن - محمود الحس ومسرحية " شقتين في بولندا" تاليف ايرينيش ايريدينسكي - جون بول - محمود الحسيني والماكياج لبرديس خالد وكاترين عاطف وتاليف موسيقي إيهاب عبد الرحمن وأحمد جاسر وتأليف الأغاني لإبراهيم شعلان ومحمد حمدي وتصميم الديكور لضياء الدين أحمد والمنتج الفني معاذ حمدي وعلي علاء والعزف الموسيقي لفرقة "تام تيم" وتصوير المادة الفيلمية لرحيم أمجد ومساعد المخرج محمد أيمن وعمر عبد الرحمن والمخرج المنفذ محمود سيد وتصميم الإضاءة والإعداد والإخراج لمحمود الحسيني.