شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول تريلر لمسلسل الرعب الجديد The Outsider والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة HBO عن أول تريلر لـ مسلسل رعب جديد يدعى "The Outsider"، وتستند الدراما الخارقة للطبيعة إلى رواية ستيفن كينج التى صدرت فى مايو 2018 والتى تحمل الاسم نفسه، ومن أكثر الكتب مبيعا.

المسلسل من بطولة جون فو، تراس ادكنز، شون باتريك فلانيري، كيوي ليمان، داني تريجو، ميتشل جونسون، فيليب ف. بروين، نيلي لييا، آلان دونز، بيتر شاريكو، ميليسا فيبي باكستر.

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يدور مسلسل The Outsider حول التحقيق فى جريمة قتل صبى صغير، تبدو فى البداية الجريمة سهلة، ولكن يكتشف الضابط والمحقق المسئولان عن الجريمة، أنهما سيضطران فى التحقيق فى حقيقة الواقع نفسه، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale".

ومن المقرر أن يتولى المخرج جيسون بيتمان مهمة إخراج أول حلقة من المسلسل، من إنتاج شركتى Temple Hill Entertainment، وMRC.

تم تجديد مسلسل الكوميديا Search Party للموسم الرابع قبل العرض الأول للموسم الثالث، بالإضافة إلى ذلك سينتقل العرض من قناة TBS إلى خدمة البث المباشر HBO Max، وذلك بسبب نسب المشاهدة الضعيفة.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الموسم الثالث في ربيع 2020، مسلسل Search Party من بطولة علياء شوكت، جون رينولدز، جون ايرلى، ميريديث هاجنر، هال براندون ميشيل، كلير ماكنولتي، رون ليفينجستون، جيفري سيلف.