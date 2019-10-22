بالصور- محمد رمضان وإيناس عزالدين في عيد ميلاد نهال عنبر

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:
احتفل عدد من نجوم الفن والمجتمع، بعيد ميلاد الفنانة نهال عنبر، مساء أمس الاثنين.
وكان من بين الحضور، الفنانون محمد رمضان، وإيناس عزالدين، وأمل رزق، بالإضافة إلى المذيعة سهير شلبي.
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