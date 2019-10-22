بالصور| ديانا كرزون بإطلالة هادئة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت كرزون في الصور بإطلالة هادئة، مرتدية فستانًا ذو لونين، مطرز من الفصوص، ولاقت الصور إعجاب متابعيها.

يذكر أن أخر أغاني ديانا كرزون أغنية "هيدا الحكي"، التي طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات حياة أسبر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر الصباغ.