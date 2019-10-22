أحمد مكي ينشر اَخر صورة مع والده.. وهكذا علق عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان أحمد مكي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له رفقة والده الراحل.

وكتب مكي: "الله یرحمك ویحسن إلیك یا أبي، ستظل فی قلبي، الصورة دی قبل وفاته بشهور قلیلة ... البقاء لله وحده سبحانه، أرجو منکم الدعاء له ... اللهم أغفر لأبی وأدخله الجنة واعذه من النار ومن عذاب القبر، اللهم صبرنا".

وتوفي والد الفنانين أحمد وإيناس مكي منذ أيام في دبي، وسافر مكي برفقة أسرته إلى الإمارات، لتشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير.

