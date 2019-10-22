هكذا يري الفنان نبيل الحلفاوي حل أزمة مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" ردا على أحد متابعيه سأله عن رأيه في حل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وكتب الحلفاوي: "طبيعي يبقى فيه تحركات للبحث عن حل.. ما هي مش هتتحل لوحدها. لكن هل سيوفقون؟.. الله أعلم، أظن أن الوصول لحل لن يتم إلا بمشاركة ممثل عن الأمن لتتضح الرؤية.

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وتابع الحلفاوي: "مشاركة ممثل الأمن ستوضح للجميع الموقف تماما. لا فيما يتعلق بمباراة القمة فحسب. بل بحدود تدخله في المسابقة عموما. والتي اقترحت سابقا أن تقتصر على ما يتعلق بحجم الجمهور.. وربما في حالات استثنائية فيما يتعلق بالملعب".

وكانت أزمة الدوري المصري تصاعدت عقب بيان الأهلي وتمسكه بعدم خوض أي مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها، وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا أن تقام السبت الماضي في إطار الأسبوع الرابع من بطولة الدوري لأسباب أمنية.

لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم كانت قد قررت تقديم مباراة الزمالك والمقاولون العرب من الأسبوع الخامس إلى الرابع والتي أقيمت السبت الماضي وانتهت بفوز النادي الأبيض 2-1، وتجاهل بيان الأهلي بعد أن أعلن طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة مع التلويح بتطبيق اللائحة على الأهلي.

