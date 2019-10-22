أحمد مكي راثيًا والده بآخر صورة جمتعمها: ستظل في قلبي

نشر الفنان أحمد مكي آخر صورة جمعته مع والده الراحل منذ أيام، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير "انستجرام".

وكتب "مكى" على الصورة الذي ظهر فيها وهو يحتضن والده

الراحل: "الله يرحمك ويحسن إليك يا أبي ستظل في قلبى.. الصورة دي قبل وفاته بشهور قليلة.. البقاء لله وحده وسبحانه، ارجو الدعاء له، اللهم اغفر لأبي وأرحمه وادخله الجنة، اللهم صبرنا".ولاقى منشور مكى تفاعلا من قبل المشاهير ومتابعينه بالدعاء لوالده الراحل.كان والد الفنان الكوميدي أحمد مكي قد توفى فجر الجمعة بدبى، وسافر إليه أحمد وتم دفنه هناك.