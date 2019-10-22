شاهد.. هاني شاكر يرد على تهديدات حمو بيكا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 03:56 صباحاً - قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية في مصر، أن الشؤون القانونية بالنقابة قامت بتحرير محضر ضد حمو بيكا بعد تهديده لنقابة المهن الموسيقية لرفضها منحه ترخيص مزاولة المهنة.

وأضاف هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “بالورقة والقلم”، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، على فضائية “TEN”، اليوم الاثنين،: “أنا حزين على المستوى الذي وصلنا له في التعامل مع بعضنا البعض، فينبغي أن نكون نتحلى بالأدب والأخلاق”.

وتابع، أن الدولة فيها قانون وقضاه محترمين، ونائب عام مثال ونموذج للحق، وما قام به حمو بيكا بلطجة، وهو لا يصلح للغناء، موضحًا أن المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ ضده للنائب العام، وسوف تقوم النقابة بتقديم بلاغ ضده للنائب العام غدًا، مشددًا على أن ما حدث شيء غير طبيعي وغير مقبول، متسائلًا: “هل وصلنا لهذه الدرجة من الإسفاف بهذا الشكل، لا اعتقد أن الدولة لن تصمت على ذلك؟”.

وكان حمو بيكا قد ظهر في بث مباشر من قلب النقابة قائلا: “محدش هيقدر يمنعني من الغنا غير الموت ولو علي الحبس أنا مش خايف والمرة الجاية هننزل وهنقول مش عايزين هاني شاكر، ومش معترفين بالفن بتاعك، والمرة الجاية هيكون في شتيمة وقلة أدب ومش هحلكوا وهاجي اعملوكم ثورة”.