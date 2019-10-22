سما المصري تتضامن مع حمو بيكا.. من الحمام!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 03:56 صباحاً - دافعت الفنانة سما المصري عن مواطنها مغني المهرجانات الشعبية “حمو بيكا” بسبب الهجوم الذي تعرض له بعدما نشر فيديو من داخل نقابة المهن الموسيقية.

وظهرت سما المصري في فيديو سجلته من داخل الحمام قائلة: “مختلفة تمام فيما فعله حمو بيكا في النقابة بس ما فعله في النقابة غلط جدا اللي هو ايه الطريقة اللي اتكلم بيها التهديد والوعيد، بلدنا فيها قانون مينفعش تتكلم بالطريقة دي، بس انا مع حمو بيكا في ايه، انا كنت عضو في نقابة الموسيقيين واتظلمت كتير واتشتطبت بتوصية ورفعت قضية في مجلس الدولة”.

وأضافت سما: “نقابة الموسيقيين زي اي نقابة فيها مجاملات ومش خفية على حد ووارد ان حد يبقى قريب حد انتي كنقابة موسيقيين مابتخليش حد يغني مهرجانات خالص؟، شباب المهرجانات دول وراهم عائلات بيصرفوا عليها وناس بتشتغل وراهم يا تقبضهم ياتسبيهم يتشغلوا وانتي كنقابة بتستفيدي كفلوس”.

ووجهت سما المصري حديثتها لهاني شاكر نقيب الموسيقيين قائلة: “مش عاجبك اسلوب حمو بيكا والمهرجانات حضرتك تمنع كل الناس اللي بتغني كل الاستايل ده زي محمد رمضان الفنان العظيم هو مش بيغني مهرجانات بتنزلوه حفلات، هل هو مسنود ؟ولا يعرف حد تقيل؟، عرفنا عشان الشباب اللي زي حمو بيكا يرتاحوا، يا تمنع الكل يتسيب كله”.

وكان “حمو بيكا” قد شن هجوماً شرساً على نقابة الموسيقيين، أمس الأحد، بعدما بث مقطع فيديو مباشر انتقد فيه أعضاء النقابة وعلى رأسهم الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين.