وفاة الفنان السعودي طلال الحربي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تُوفي الفنان السعودي طلال الحربي إثر تعرضه لحادث سير في مدينة جدة، وذلك عن عمر يناهز الـ63 عاماً.

الراحل عاد يوم الجمعة الماضية من أبو ظبي، حيث انتهى من تصوير الموسم الثاني من مسلسل «بنات الملاكمة»، وقد كشف نجله فادي كواليس الحادث في تصريحات قال فيها: «الوالد انتهى من تصوير مشاهده بالجزء الثاني من مسلسل “بنات الملاكمة” في أبوظبي الأسبوع الماضي، وعاد يوم الجمعة، وخرجنا يوم السبت أنا وهو والوالدة وتعرضنا لحادث مروري».

وتابع: «أوقفنا السيارة على اليمين وخرجنا لتفقد الأضرار، وأثناء ذلك جاء سائق متهور واصطدم بالوالد وفارق الحياة في الحال، حينها أعلنت وفاة الوالد في “تويتر” وانهالت عليّ الاتصالات، حيث الكل يمدح في أخلاقه، وتعامله مع زملائه وأصدقائه وكل من يعرفه».

يُذكر أن طلال الحربي بدأ مسيرته الفنية كمذيع في إذاعة جدة، ثم احترف التمثيل، وقدم عدة أعمال درامية ناجحة، أبرزها «حارة الشيخ»، «السلطانة»، «أحلام العصافي»، وقد اشتهر بشخصية «اللواء حسان» التي قدمها في مسلسل «العاصوف» الذي عُرض رمضان الماضي.