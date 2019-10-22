أبرزهم بريتي زينتا وساني ليون.. مشاهير من نجوم بوليوود تبنوا أطفال

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

من سوشميتا سين وميثون شاكربورتي إلى ساندرا بولوك ومادونا، وضع العديد من المشاهير مثالًا جميلًا للمجتمع من خلال تبني الأطفال، دعنا نلقي نظرة على بعض المشاهير الذين تبنوا الأطفال.

ساكشي تانوار

تبنت الممثلة التلفزيونية الشعبية طفلة عمرها تسعة أشهر في أكتوبر 2018، وقد سمتها الفنانة ديتيا، وقالت في بوت “يسعدني للغاية أن أشارككم سعادتي وأنا أرحب بضيف حامل للسعادة في حياتي، هذه بلا شك أعظم لحظة في حياتي، أنا وعائلتي متحمسون لاحتضان ديتيا”.

ساني ليون

تبنت نجمة الكبار السابقة وممثلة بوليوود ساني ليون وزوجها دانييل ويبر الطفلة نيشا من لاتور في ماهاراشترا، وتم تأكيد الخبر عندما شاركت ليون الصور على Instagram، وعن تفاصيل عملية التبني، ذكرت ساني أنها ودانيال قررا تبني طفلة، وأنها كانت سببًا كبيرًا في سعادتهم.

سوشميتا سين

كانت ملكة جمال الكون السابقة سوشميتا سن تبلغ من العمر 25 عامًا فقط عندما تبنت ابنتها ريني، بينما تعجب الكثير من الناس حول قرارها، لكن سرعان ما تبعته من خلال تبني طفلة أخرى، هي أليشا.

ميثون تشاكرابورتي

نحن على يقين من أنك لا تعرف هذا الشيء عن نجم الرقص ميثون تشاكرابورتي، فقد وجد الممثل المخضرم طفلة في صندوق للقمامة، وقام بتبنيها، ثم أطلق عليها اسم “ديشاني”، وقد ترعرعت مع أبنائه كأختهم الحقيقية.

رافينا تاندون

لدى رافينا تاندون ابنتان متبنيان، هما تشهايا وبوجا، كانت رافينا في الحادية والعشرين من عمرها فقط عندما اتخذت هذه الخطوة الجريئة لتصبح والدًا وحيدًا، بينما كانت الفتاتان في الثامنة والثامنة عشرة من العمر على التوالي. وكان هذا قبل زواجها من منتج الأفلام أنيل تاداني.

في مقابلة، كشفت رافينا، “إنهما أبناء عم، وبسبب ظروف معينة في أسرهم، كانوا بحاجة إلى شخص يحبهم ويعتني بهم. كلاهما كانا جزءًا من حياتي.

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” وأضافت في مقابلة أخرى: “كان عمري 21 عامًا فقط، عندما تبنيت فتاتين، لكنهما كانا مثل الشقيقتين اللتين لم أحصل عليهما من قبل، لقد نشأنا معًا”.

نيلام وسمير سوني

عقد نيلام وسمير قرانهما في عام 2011، وفي عام 2013 أصبحا والدين بطفلة بالتبني. أطلقوا عليها اسم أهانا.

سالم خان

أربيتا خان هي الابنة الحبيبة لعائلة خانوا والأخت غير الشقيقة للنجم الكبير سلمان خان، عندما دخل سالم خان إلى منزله مع اربيتا Arpita، قبلها الجميع بأذرع وقلوب مفتوحة.

بريتي زينتا

هل تعلم أنه عندما بلغ عمر بريتي زينتا 34 عامًا، أصبحت أيضًا أمًا لـ 34 فتاة؟ نعم، في عام 2009، تبنت “بريتي” 34 فتاة من مدرسة في ريشيكيش، الممثلة ترعى تعليمهم ورفاهيتهم.

إليكم ما قالته الممثلة لـ IANS في مقابلة، “لقد تبنيت 34 فتاة، سأعتني بتربيتهن بالكامل من التعليم إلى الغذاء، والملابس، وما إلى ذلك، ليس لديك فكرة عن كم هو رائع أن تشعر بسماع ثرثرة كل هؤلاء الفتيات المثيرة”.

راهول بوس

قام الممثل، المعروف باختياره غير التقليدي في الأفلام، بتبني ستة أطفال محرومين. تبنى الأطفال من جزر أندامان ونيكوبار، حيث تعمل منظمته الخيرية.

سانديب سوباركار

في عام 2007، تبنت سانديب ابنه أرجون، وأصبح والدًا، تبنت مصمم الرقصات الشهير في بوليوود طفلًا قبل أن يتزوج من عارضة الأزياء جيسي راندهاوا