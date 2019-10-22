انسحاب السعودية والإمارات واليمن والبحرين من خليجي 24 في قطر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 02:56 صباحاً - أعلن حسين الخرساني عضو المكتب الإعلامي بالاتحاد العراقي لكرة القدم، أن النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج “خليجي 24” ستقام وسط غياب 4 منتخبات لأسباب سياسية وهي السعودية واليمن والإمارات والبحرين.

وقال حسين الخرساني في تصريحات لموقع “بغداد اليوم” العراقي، إن قرعة بطولة كأس الخليج “خليجي 24″، ستقام يوم الثلاثاء المقبل بحضور العراق وعمان والكويت وقطر، وغياب السعودية والبحرين والإمارات واليمن على خلفية الأزمة الدبلوماسية المتواصلة منذ 2017.

وأضاف أن مباريات البطولة ستقام على “استاد خليفة الدولي” في قطر، أحد الملاعب المضيفة لنهائيات كأس العالم 2022، والذي استضاف مؤخرًا بطولة العالم لألعاب القوى.

وكانت سلطنة عمان قد توجت بلقب النسخة الأخيرة على حساب الإمارات بركلات الترجيح، وأقيمت في الكويت.