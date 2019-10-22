بنات العم شوبرا بريانكا وبارنيتي أبطال فيلم الانيميشن Frozen 2

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أعلنت شركة “والت ديزني ستوديوز” يوم الجمعة 18 أكتوبر، أن شقيقتي شوبرا بريانكا وبارنيتي سوف تجسدان شخصيات إلسا وآنا عن طريق الدبلجة الصوتية في النسخة الهندية من Frozen 2 أو ملكة الثلج 2، ومن المتوقع أن يطلق فيلم الرسوم المتحركة في 22 نوفمبر من هذا العام.

شاركت بريانكا شوبرا الخبر على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، قالت “ميمي وتيشا الآن إلسا وآنا! أخيرًا، تجتمع #ChopraSisters مع ديزني Frozen 2”.

وكتبت “لا يمكن أن تنتظر يا رفاق لرؤيتنا. أعني سماعنا نعيد هذه الشخصيات القوية المذهلة إلى الحياة باللغة الهندية. # Frozen2 في السينما في 22 نوفمبر 2019”.

وقالت بريانكا في بيان “إلسا هي شخصية خيالية معروفة بقوة الرأي ومستوى الصفات، هذا لم يجعلني أرغب فقط في أن أكون جزءًا من الفيلم، بل أعطني أيضًا فرصة رائعة لتقديم واحد من أنجح الأفلام المتحركة إلى جماهيرنا المحلية”.

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أضافت: “سعيدة للغاية لأن بارنيتي ستعبر عن شخصية آنا، حيث لم نعمل نحن الاثنتين معًا من قبل، ويبدو أن هذا الفيلم مثالي للالتقاء وتجربة سأعتز بها إلى الأبد.

بالحديث عن دخول عالم Frozen، قال بارنيتي: “أنت لست بحاجة إلى أن تكون ممثلًا لتحلم بأن تكون أميرة من ديزني! أحببت تمامًا الفيلم الأول، إنه فيلم الرسوم المتحركة المفضل لدي، لكن لم أفكر أبدًا في أنني

سأجسد شخصية أنا”.

Frozen 2 هو تتمة للعمل الأصلي الذي عرض عام 2013. يعد الجزء الثاني يكون أكثر كثافة لأنه يتتبع ماضي الأميرات آنا وإلسا. في حين شوهدت بريانكا آخر مرة في الفيلم التي أخرجته “شونالي بوز”، ” The Sky is Pink”، فإن “بارينيتي” تستعد لبطولة السيرة الذاتية “سينا ​​نيهوال”.