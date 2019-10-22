نجوم بوليوود في ضيافة «مودي» للاحتفال بالذكرى 150 لميلاد «غاندي»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

التقى العديد من النجوم والمخرجين البارزين في بوليوود، منهم شاروخان وعامر خان وكانجانا رانوت وجاكلين فرنانديز وامتياز على، اكتا كابور وانوراج باسو وبوني كابور، يوم السبت برئيس الوزراء ناريندرا مودي

تفاعل مودي مع أعضاء صناعة السينما يوم السبت في العاصمة، كان التركيز على دعوة صناعة السينما لإنشاء وإنتاج أفلام وبرامج تليفزيونية تتناول مشوار كفاح المهاتما غاندي، للاحتفال بالذكرى السنوية المائة والخمسين لميلاد والد الأمة.

قال رئيس الوزراء مودي بهذه المناسبة “غاندي مرادف للبساطة، أفكاره تتردد صداها على نطاق واسع. قوة الإبداع هائلة، ومن الضروري تسخير هذه الروح من الإبداع لأمتنا. العديد من الناس من عالم الأفلام والتلفزيون يقومون بعمل رائع عندما يتعلق الأمر بتعميم المثل العليا للمهاتما غاندي”.

Advertisements

وقال النجم الكبير شاروخان: “أود أن أشكر رئيس الوزراء على جمعنا جميعًا، وذلك أيضًا من أجل قضية من هذا القبيل. أشعر أننا بحاجة إلى إعادة تقديم غاندي إلى الهند والعالم”.

وأضاف: ” يمكن لصناعة السينما أن تبدأ في هذا الاتجاه، إنه من الأهمية بمكان أن نخلق عملًا لا يتعلق بالمردود التجاري فحسب، بل عن حاجة الصناعة لصنع أفلام عن غاندي يمكن أن تساعد في عملية بناء الأمة.

وقال عامر، حول جلسة التفاعل مع رئيس الوزراء، “لقد كان تفاعلًا رائعًا مع رئيس الوزراء اليوم. لقد كان ملهمًا للغاية ودافئًا وعميقًا جدًا فيما قاله. أريد أن أقدر رئيس الوزراء على التفكير في هذا الجهد.كأشخاص مبدعين، هناك الكثير الذي يمكننا القيام به، وأؤكد لرئيس الوزراء أننا سنقوم بالمزيد.”