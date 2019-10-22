هاندة إرتشل تداعب جنين شقيقتها بلقطات عفوية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

داعبت الفنانة التركية هاندة إرتشل جنين شقيقتها غمزة بقلطات عفوية شاركتها مع الفانز، وظهرت فيها تضع يدها على بطن شقيقتها بطريقة لافتة.

هاندة اعربت عن شدة اشتياقها لاحتضان مولود شقيقتها، وقد لاقت الصور تفاعلاً قوياً بين فاتز الفنانة التركية وأصدقاء سواء من داخل الوسط الفني أو خارجة، حيث تمنى الجميع لشقيقتها أن تضع مولوداً بكامل الصحة والسلامة.

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يُذكر أن غمزة التي احتفلت بزفافها على جانير يلدريم أبريل الماضي، أعلنت حملها يونيو الماضي عبر صور حميمية من رحلة رومانسية جمعتها بزوجها على متن يخت في عرض البحر، ظهرت فيها مرتدية «مايوه» أبيض أبرز انتفاخ بطنها، وكتبت معلقة عليها: «لدينا مفاجأة صغيرة، نشعر بحماس كبير وكاد صبرنا ينفذ.. قريباً سنصبح بابا وماما».

من ناحية أخرى، تستعد هاندة إرتشل لتصوير مسلسل جديد بعنوان «عزيزة» الذي تشارك في بطولته أمام النجم التركي بورا جولصوي، كما تشارك النجم التركي إبراهيم شيليكول بطولة فيلم إيراني تركي مشترك بعنوان «مولانا»