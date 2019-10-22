جيم كاري ينفصل عن حبيبته بعد أقل من عام.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم الأمريكي الكوميدي جيم كاري انفصاله عن النجمة جينجر جونزاجا، بعد أقل من عام من اطلاع جمهوره وعشاقه على العلاقة العاطفية الجديدة.

وبحسب تقارير Us WeeklyK ظهر النجم العالمي البالغ من العمر 57 عامًا، وجونزاجا، 35 عامًا، في بطولة مسلسل Showtime “Kidding”، حيث قاما في وقت لاحق بنقل صداقتهما الرومانسية من الشاشة إلى سجادة Golden Globes الحمراء في يناير من خلال ظهورهم الأول كثنائي.

النجم العالمي قال في وقت سابق، أنا محظوظ جدا.. إنها ليست جميلة فحسب، بل إنها موهوبة شريرة ومدهشة وذكية”، بالإضافة إلى “Kidding”، عمل غونزاغا مع نجم “Mask” في سلسلة Showtime، التي أنتجتها شركة كاري.

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كان النجم العالمي قد أمضى السنوات الأخيرة الماضية بعيدًا عن الأضواء، كما فضَّل حياة العزوبية، لكن في وقت سابق من العام الماضي أكد أن الوقت حان لبدء علاقة غرامية وحياة جديدة في السنة الجديدة.

بعدها، أعلن جيمس كاري، علاقته مع الممثلة الأمريكية “جينجر غونزاغا” رسميًا حينما سارا إلى جانب بعضهما البعض على السجادة الحمراء في أثناء توجهها لحفل مرشحي جوائز غولدن غلوب المقام في مدينة لوس أنجلوس يوم السبت الماضي.

وكان جيمس كاري قد اتهم بقتل حبيبته السابقة “كاثريونا وايت” التي اتهمته في رسالة كتبتها قبل انتحارها أنه قام بتعريفها إلى المخدرات ونقل لها فيروس جنسي، كما حوَّلها لإنسانة تعيسة، ولكن تم تبرئته بعد ذلك.