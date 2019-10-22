ناتالي بورتمان تخطف الأنظار مع زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حضرت النجمة والممثلة الأمريكية ناتالي بورتمان احتفالية 2019 Dance Project Gala ، التي أقيمت يوم السبت 19 أكتوبر في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

النجمة العالمية لفتت أنظار الجميع أن زوج ناتالي بورتمان، المنتج المعروف بنجامين ميليبيد، رافقها في هذه الاحتفالية، في ظهور نادر لهما في احتفالات عامة، وارتدت ناتالي بورتمان، التي تبلغ من العمر 38 عامًا، فستان رمادي شفاف بدون بطانةن أظهر ما أسفله.

وعلى جانب أخر، تنتظر ناتالي بورتمان عرض فيلمها الجديد Proxima شهر نوفمبر المقبل، وتدور أحداثه حول امرأة تحاول تحقيق التوازن بين عملها كرائد فضاء تستعد لقضاء عام كامل في محطة الفضاء الدولية وحياتها العائلية كأم لابنة تدعى ستيلا وتبلغ من العمر ثماني سنوات.