ليدي جاجا تؤكد انفصالها عن حبيبها الجديد بصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

انفصلت المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا، عن مهندس الصوت دان هورتون، وذلك بعد 3 أشهر فقط من المواعدة، حيث أكدت المغنية المثيرة للجدل انفصالها، بنشرها صورًا لها مع صديقتها حملت تعليقًا يقول: أصبحت وحيدة.

وكانت أنباء قد ترددت عن علاقة ليدي جاجا بالنجم الوسيم برادلي كوبر، بعد انفصاله عن إيرينا شايك، ولكن سرعان ما ظهر عكس الإشاعات، عندما نفت جاجا هذه العلاقة، وقالت إن ما يجمعها ببرادلي لا يتعدى علاقة شخصين جمعهما العمل، وليس هناك علاقة من أي نوع.

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ونشرت جاجا صورًا على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تؤكد ارتباطها بمهندس الصوت هورتون، وكانت الصور لعشاء رومانسي لشخصين، ووضعت قلوبًا حمراء كثيرة، على الصفحة الخاصة بهورتون في سبتمبر الماضي.

قبلها شوهدا وهما يقبلان بعضهما في أواخر يوليو، أي بعد انفصالها عن منتج الأفلام كريستيان كارينو بخمسة أشهر.

ووفقا لتقارير إخبارية، فقد انفصل هورتون عن جاجا أوائل الأسبوع، وأكدت جاجا هذا الخبر، عندما نشرت على إنستجرام صورة سيلفي تجمعها بصديقة لها مقبلة على الزواج، أثناء حفل العشاء الذي يقام على شرف العروس، وقالت: صديقتي على وشك الدخول لعشّ الزوجية، لكن جاجا عزباء وحيدة.