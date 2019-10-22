نادية الجندي تستعيد شبابها بـ«جمبسوت».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية نادية الجندي جمهورها في صور من طلتها في حفل زفاف نجل الفنان هاني شاكر.

نادية نشرت الصور عبر حسابها على موقعع «أنستجرام»، وظهرت وهي ترتدي جمبسوت ذهبي يبرز قوامها الرشيق، واختصر سنوات عمرها.

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صور نادية حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها، وتغزل فيها الفانز، مؤكدين أنها تزداد جمالا بمرور العمر.

حفل الزفاف احياه النجم المصري عمرو دياب، ومن أبرز حضور السهرة، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة التونسية لطيفة، النجمة ليلى علوي، رجاء الجداوي، أيتن عامر، وغيرهم.

نادية من مواليد 24 مارس عام 1924، وقدمت مع محمد مختار عدة أفلام ناجحة، ومن أهم أعمالها في السينما الناجحة: «بمبة كشر، الباطنية، خمسة باب، جبروت امرأِة، رغبة متوحشة، مهمة في تل أبيب، امرأة هزت عرش مصر، امرأة فوق القمة، 48 ساعة في إسرائيل، الرغبة»، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

عادت نادية الجندي للوسط بعد غياب، وقدمت منذ أعوام مسلسل «أسرار»، والذي شارك ببطولته الفنان أحمد سعيد عبدالغني.