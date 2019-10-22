مي كساب ترد على متهميها بتقليد سعاد حسني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية مي كساب، سر تقليدها للفنانة الراحلة سعاد حسني، في فيديو كليب “يا نحلة”، والذي أطلقته في الشهور الأخيرة.

مي كساب، قالت خلال لقائها في برنامج “معكم منى الشاذلي”، والمذاع عبر فضائية cbc، الفيديو كليب كان لابد من تصويره في وقت معين وكان ذلك بعد ولادتها لطفلتها الثانية بفترة قصيرة وكانت وقتها بجسد ممتلئ.

وأضافت: “سألت المخرج عن زيادة وزني في الكليب فقال الأغنية كلماتها قريبة من أغنية “بانوا بانوا”، الذي قدمته الفنانة الراحلة سعاد حسني، وعرض عليّ ارتداء عباءة قريبة من التي ظهرت بها سعاد حسني، وطلب مني عدم مشاهدة الكليب حتى لا أتأثر بها، ووقتها رددت عليه وأني أجي إيه جنب سعاد حسني”.

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وأكدت أنها بسبب الفيديو كليب تعرضت للكثير من الانتقادات من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت خلال الحلقة أنها انتقاد إحدى الفتيات لها بسبب الأغنية قامت بنشر صورتها عبر صفحتها وقام متابعيها بالتحفيل عليها كما أنها حرصت على مراسلة والدتها والتي اعتذرت لها بدورها عن سباب ابنتها، كما اعتذرت الفتاة أيضا، وبعدها قامت بحذف الصورة مؤكدة أنها كانت تريدها عن تشرب من نفس الكأس.