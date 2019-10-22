ملك قورة توجه رسالة لشقيقتها مريم قورة بعد زواجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المعتزلة مريم قورة، شقيقة الفنانة المصرية ملك قورة بزفافها على إسلام خالد صلاح، يوم الجمعة 18 أكتوبر بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور والدها الدكتور محمد قورة ووالدتها الفنانة عبير منير.

ملك نشرت مجموعة صور جمعتها بشقيقتها مريم من حفل زفافها، ووجهت رسالة لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

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الفنانة قالت في رسالتها لشقيقتها: “أسعد يوم في حياتي، لرؤية شقيقتي الصغرى مريم قد أصبحت أجمل عروس رأتها عيني على الإطلاق، أحبك دائمًا”.

وكانت الفنانة اشابة ملك قورة قد أطلت في حفل زفاف شقيقتها بفستانين الأول أزرق فاتح عاري الكتفين واسع ويمتاز بالكرانيش المتعددة، والثاني فستان أحمر عاري الكتفين وضيق وبذيل طويل من الخلف.

يذكر أن مريم قورة كانت قد حققت شهرة كبيرة بعد تجربتها السينمائية الوحيدة «غاوي حب» مع الفنان محمد فؤاد، وقد اعتزلت الفن بعدها، وهي ابنة الفنانة المصرية عبير منير، وشقيقة الممثلة الشابة ملك قورة، ووالدها الدكتور محمد قورة.