محمد فراج: لست مغرورًا.. وأرفض التجريح في محمد ممدوح

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أكد الفنان المصري محمد فراج أن دوره في فيلم «الممر» مصدر فخر له، وعلامة مهمة في تاريخه الفني الذي يتمنى أن تتكرر.
فراج قال إن الفيلم سيعيش لسنوات طويلة، حيث أنه أخذ تحضيرات لمدة طويلة جدا، كما أن كل ممثل لم يبخل بأي مجهود، وحرص المخرج شريف عرفة على تفريغ طاقاتهم التمثيلية كاملة.
الفنان المصري تحدث أيضا عن دوره في مسلسل «قابيل»، وتقديم شخصية «آدم» الشاب المريض نفسيا، وأكد فراج أن الدور أثر فيه كثيرا، وسبب له معاناة، كما ان التحضير له لم يكن سهلًا.
محمد فراج أشار إلى أنه استقبل الكثير من ردود الفعل الإيجابية حول دوره في مسلسل «قابيل»، ورفض ما قيل بشأن إصابته بالغرور، وقال إنه يرى أنه لم يحقق شيئا من طموحه حتى الآن، ويتمنى أن يجد الفرصة للعمل مع كبار المخرجين.
فراج رفض، في حواره مع مجلة “لها”، كل ما تعرض له الفنان محمد ممدوح من انتقادات بعد تقديم مسلسل «قابيل» بسبب عدم وضوح صوته، وقال إن هذه الانتقادات تنم عن جهل كبير، وأنه يمكن ببساطة لمن لا يحب «تايسون» ألا يشاهده على الشاشة بدلا من التجريح به.
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