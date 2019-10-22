باسل خياط يستقر على تقديم «عهد الدم»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
استقرت الجهة المنتجة لمسلسل “عهد الدم” على المخرج كريم الشناوى، لإسناد مهمة إخرج العمل الذى يقوم ببطولته النجم باسل الخياط والنجمة نادين حسين، وبدأ الشناوى بالفعل فى تحضيرات المسلسل الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 10 حلقات، من تأليف إياد أبو الشامات، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال الأيام المقبلة .
وتدور أحداث العمل حول الأسباب التي تدفع أب لأسرة عادية للتحوّل إلى مجرم و التحوّلات التي تصيب حياته والتي ربما تدفعه لذلك، ويؤدى باسل الخياط شخصية “سليم” ونادين تقدم شخصية “مايا”، والمسلسل دراما بوليسية تشويقية.
والجدير بالذكر أن باسل الخياط قدم أخر أعماله الدرامية مسلسل “الكاتب” وعرض العام الماضى، وشارك فى بطولته دانييلا رحمة ندى أبو فرحات نقولا دانيال جبريال يمين غبريال يمين فادي أبي سمرا فادي أبو سمرة ، وأخرون، إخراج رامى حنا .
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