منى زكى تستعد لدخول «الصندوق الأسود»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة منى زكى لفيلم جديد يحمل عنوان “الصندوق الأسود”، والعمل من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، وينتمي لنوعية الإثارة والتشويق، ويشارك منى زكى مجموعة من النجوم يتم الإفصاح عنهم خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى تستأنف منى زكى بعد اسبوع تصوير مشاهدها فى فيلم “العنكبوت” مع النجم أحمد السقا، فى الديكورات الخاصة بالعمل، للمخرج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، ويشاركهم البطولة النجم ظافر العابدين، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التي يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

وتعيش منى زكى حالة من السعادة بعد فوزها بنجمة دبى وحجز مكانها فى ممرالمشاهير في منطقة داون تاون دبي والذى تم افتتاحه أمس الأحد، حيث يضم الممر في بدايته 400 نجمة، تمنح لمختلف ‏الشخصيات ‏العامة المؤثرة، في المجالات العلمية والفنية والرياضية والاجتماعية وغيرها.

يشار إلى أن أخر أعمال منى زكى فيلم “من 30 سنة” الذى عرض فى السينمات عام 2016 وشارك فى بطولته كلاً من نوراللبنانية، وشريف منير وميرفت أمين ورجاء الجدواى وصلاح عبد الله ونبيل عيسى ومحمد مهران وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمروعرفة.