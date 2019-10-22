شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان طلال الحربي في حادث سير بجدة والان مع التفاصيل

نشر الفنان السعودى فايز المالكى، على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر" خبرًا أعلن فيه وفاة الممثل والإعلامى السعودى، طلال الحربى عن عمره يناهز 63 عامًا.

وعن أسباب الوفاة، قال المالكى أن الحربى توفى إثر حادث سير فى محافظة جدة: قائلًا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الأخ والزميل الفنان طلال الحربى فى جدة؛ إثر حادث سير.