شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز شقيقة "معاق" فى "ما تيجى يا مليجى" من "نصيبى وقسمتك 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة دنيا عبد العزيز تصوير مشاهدها فى أحداث مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" ، الذى يعرض على شاشة on e، من إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وتجسد دنيا شخصية جديدة ومثيرة خلال أحداث الحكاية الثامنة، التى حمل عنوان " حيث أنها الشقيقة الكبرى لأخين ، وأحدهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتمر بأزمات خلال الأحداث، لاسيما أنها تضحى طوال الوقت فى سبيل رعايتهم والوقوف بجانبهم ، وتتوالى الأحداث .

وفى سياق ذاته، تعرض الحكاية السابعة حاليا بعنوان " حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى، وميرنا منور الدين، ومحسن صبرى، وسلوى عثمان، وندى عادل، وانجى المقدم، ومحمد يونس، وأخرون، تأليف عمرو محمود ياسين.

حكاية "ما تيجى يا مليجى" بطولة محمود حجازى، ودنيا عبد العزيز، هدى المفتى، محمد يسرى، وهبة عبد الغنى، وأخرون، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينجرى واحمد عبد العاطى .

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