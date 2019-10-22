شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يرثى والده بآخر صورة جمعتهما: "ستظل فى قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أحمد مكى آخر صورة جمعته مع والده الراحل منذ أيام، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير "انستجرام".

وكتب "مكى" على الصورة إلى ظهر فيها وهو يحتضن والده الراحل: "الله يرحمك ويحسن إليك يا أبى ستظل فى قلبى.. الصورة دى قبل وفاته بشهور قليلة.. البقاء لله وحده وسبحانه، ارجو الدعاء له، اللهم اغفر لأبى وأرحمه وادخله الجنة، وأعذه من عذاب النار وعذاب القبر، اللهم صبرنا".

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وسرعان ما لقى منشور مكى تفاعل من قبل المشاهير ومتابعينه بالدعاء لوالده الراحل.

كان والد الفنان الكوميدى أحمد مكى قد توفى فجر الجمعة بدبى، وسافر إليه أحمد وتم دفنه هناك.



