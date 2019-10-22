شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح والعندليب والزعيم أبرز المنضمين لممشى دبي ستارز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زين النجم أحمد حلمى وزوجته الفنانة منى زكى ممشى النجوم "دبي ستارز" فى مدينة دبى الإماراتية، على غرار ممشي النجوم في مدينة هوليوود، الذى يضم مشاهير العالم، وتم افتتاح مرحلته الأولى أمس، وسط حضور كبير من مشاهير الوطن العربي والعالم.

وانضم النجمان المصريان لقائمة نجوم العالم الذين يمتلكون نجمة خاصة بأسمائهم فى ممشى النجوم الجديد، وسط نجوم ومشاهير عرب وعالميين من مختلف المجالات الفنية والرياضية والإعلامية.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"دبي ستارز" عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، مقاطع فيديو وصور لحظة افتتاح النجم أحمد حلمى وزوجته للنجمة الخاصة بكل منهما فى ممشى النجوم، وسط ترحاب كبير من الجمهور.

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ومن المقرر أن يضم الممر الشرفي الجديد المقام فى بوليفارد الشيخ محمد بن راشد وسط مدينة دبى الإماراتية، ما يقارب الـ 400 نجم فى العديد من المجالات الفنية والرياضية على الصعيد العربى والعالمى كمرحلة أولى، على أن يتم استكمال الممر فى النهاية ليضم 1000 نجمة ليعادل أربعة أضعاف ممشي المشاهير فى هوليوود.

ودشن الموقع الرسمى للممشى حملة تصويت للجمهور من أجل التصويت لنجومهم المفضلين لينضموا لقائمة المشاهير فى الممشى الفترة المقبلة.

ومن أبرز المشاهير المصريين الذين ستتم إضافتهم فى المرحلة الأولى للمر الشرفى فى دبى هم: "رامي مالك – عمرو دياب – محمد صلاح – عبد الحليم حافظ – عادل أمام"، ومن أبرز النجوم العالميين المنضمين للممشى في مرحلته الأولى: " ويل سميث - ليوناردو ديكابريو – داوين جونسون - إدريس البا - كريس هيمسورث - جاكي شان - بريانكا تشوبرا - فيروز - نانسي عجرم – ميسي – شاروخان – حسين الجسمي – سيرجيو راموس – عبد المجيد عبد الله – كريس إيفانز - إيلى صعب".