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شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل جندى أعيد أحياؤه فى تريلر Bloodshot الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سوني للإنتاج الفني والسينمائي عن الملامح الأولى لفيلم الأكشن والخيال العلمي Bloodshot، بطولة النجم العالمى فان ديزل، والمقرر عرضه 21 فبراير العام المقبل في دور العرض السينمائي.
ويعود ديزل في التريلر الجديد مرارا وتكرار بعد موته في العديد من المشاهد، ويجسد ديزل شخصية جندي تم إحياؤه مرة أخرى من الموت ليتمتع بقوي خارقة.
ويمتلك ديزل في شخصيته التي يجسدها في فيلمه الجديد قدرات تكنولوجيا النانوية في عروقه لمنحه قوة خارقة وقدرة على الشفاء فوراً.
فيلم ديزل الجديد يستند على شخصيات من فيلم Valiant Comic Universe، الذي يخرجه ديف ويلسون ومن تأليف هيسر وجيف وادلو، ومن المقرر أن يعرض في فبراير المقبل.
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