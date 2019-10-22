يعود لمهنته كمهندس ديكور.. المطرب محمد عباس يعلن اعتزاله الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المطرب الشاب محمد عباس، اعتزاله الغناء، والعودة لعمله كمهندس ديكور، وفقًا للبيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام".

وقال عباس: "قررت أرجع أشتغل مهندس ديكور عشان أعرف أعيش وأبني نفسي، لأنه صعب على الفنان الجمع بين عملين( الغناء وهندسة الديكور)".

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وتابع: "واجهت صعوبة في اختيار أغان لألبومي الجديد الذي أجهز له منذ عامين، فالذوق العام في مصر بقى صعب جدًا، وهذا هو السبب الرئيسي وراء قرار اعتزال الغناء".

وأضاف: "النجاح في الغناء حاليًا أصبح إما للمطربين السوبر أو للمطربين الشعبيين اللي بيقدموا شعبي مش مفهوم أو أي محتوى ملوش لازمة".

يذكر أن، محمد عباس طرح أول أغنية له في 2007 باسم "نظرة عينه"، وشارك في برنامج المسابقات الغنائية "ستار أكاديمي" و"اراب اَيدول"، كما حصد جائزتين كأفضل مطرب صاعد في الميما أورد 2016، وأفضل مطرب صاعد في الدير جيست 2018 .

