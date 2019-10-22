أحمد فرحات: زينات صدقى لم تكن تجيد القراءة والكتابة وآفيهاتها من وحي خيالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قال الفنان أحمد فرحات، إن كل مصطلحات الفنانة زينات صدقي، كان من وحى خيالها ولم تكن مكتوبة بالسيناريو.
وأضاف فرحات، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة"النهار"، أن "صدقي" لم تكن تجيد الكتابة أو القراءة فكان المخرج يمليها وهي تحفظ وتبتكر من وحي خيالها.
يذكر أن، أحمد فرحات، شارك مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ في عدة أفلام منها"معبودة الجماهير" و"شارع الحب"، والراحل إسماعيل يس بعدة أفلام ومنها: "شهر عسل بصل" و"اسماعيل يس في السجن".
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