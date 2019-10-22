ميرهان حسين تعزف البيانو وشيرين رضا دون مكياج .. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة: غادة عبدالرازق نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بابنتها "روتانا". دانا حمدان نشرت دانا حمدان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، وتسريحة شعر جديدة. ديانا حداد نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، صورةِ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود شفاف، ونالت الصورة إعجاب جمهورها. ميرهان حسين شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بصورة، ظهرت فيها بفستان أزرق وهي تعزف على "بيانو". Advertisements عائشة بن أحمد نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها. دنيا بطمة نشرت الفنانة المغربية دينا بطمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة بفستان أبيض أنيق. عبير صبري نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أحد الكافيهات. شيرين رضا نشرت الفنانة شيرين رضا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة طبيعية دون مكياج. مي عز الدين نشرت الفنانة مي عز الدين، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها داخل سيارتها. شيماء سيف نشرت الفنانة شيماء سيف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بصديقتها الفنانة دنيا سمير غانم.

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