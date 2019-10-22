معتز حسام لـ"الخليج 365": المخرج طارق رفعت لم يرحل عن"شبر ميه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نفى المخرج معتز حسام، الذي تولى استكمال إخراج المشاهد المتبقية من مسلسل "شبر ميه" للنجم أحمد السعدني، رحيل المخرج طارق رفعت عن العمل.

قال معتز، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يعمل في المسلسل مساعد مخرج مع مخرجه الأساسي طارق رفعت، الذي تعرض لظروف صحية طارئة، ما استدعى الجهة المنتجة للعمل لجلسة جمعته مع المنتجة مها سليم والمخرج طارق رفعت.

تم الاتفاق على استكمال الحلقات المتبقية لحين عودة "طارق" وتعافيه من حالته الصحية، لعدم توقف التصوير، خاصة أن العمل بدأ عرضه على الشاشة.

وأوضح حسام: "بمجرد تعافي المخرج طارق رفعت صحيًا، سيعود مباشرة لاستكمال إخراج الحلقات المتبقية بالمسلسل كونه الأب الروحي للعمل، وأعمل في إخراجي للحلقات التي أصورها على نفس نهجه".

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وأضاف: "طارق رفعت أستاذي في الإخراج، ومسلسل شبر ميه، يعد العمل الثاني الذي يجمعني به بعد تجربتي السابقة معه في مسلسل ضد مجهول للنجمة غادة عبد الرازق".

وكان المخرج معتز حسام انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه السينمائي الجديد "ريما"، الذي يخوض بطولته هالة فاخر، الطفلة ريم عبد القادر، محمد ثروت، وعدد كبير من الفنانين.

مسلسل "شبر ميه" تدور أحداثه في إطار 50 حلقة، وهو من بطولة أحمد السعدني، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة، وعدد من الأطفال.

والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجي ومها سليم.​