"يا رب أحتفل معاك في الجنة".. إيمي طلعت زكريا توجه رسالة مؤثرة لوالدها في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة تجمعها بأسرتها من حفل عيد ميلادها السابق، عبر حسابها على"إنستجرام".

وعلقت إيمي، قائلة: "كان نفسى تكون وسطينا السنادى في عيد ميلادى يا بابا أنا وماما وعمر، زى كل سنة، وتقولى كل سنة وإنتى طيبة يا حببتى وتاخدني في حضنك اللى هو واحشنى أوى".

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وأضافت: "أول مرة ييجى عيد ميلادى وأعرف يعنى إيه يتيم الأب، يا رب أحتفل معاك بيه في الجنة وعارفة إنك حاسس بيا دلوقتى زى ما حسيت قبل ما تموت، وقولتلي بلاش تعمليه السنادى، ربنا يرحمك يا نور عينى وقلبى من جوه".

يذكر أن إيمي من مواليد 22 أكتوبر 1989، وتحتفل هذا العام بعيد ميلادها الـ30.