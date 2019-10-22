بينهم شاروخان.. نجوم الهند يشاركون فى الانتخابات العامة بولايتى "ماهاراشترا" و"هاريانا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي لمجلة "Filmfare" الهندية صورا لنجوم الفن في الهند أثناء مشاركتهم في الانتخابات العامة الهندية.

وحرص شاروخان، وعامر خان، وشاهد كابور، وكارينا كابور، وغيرهم على التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة بولايتى "ماهاراشترا" و"هاريانا" اللتين من المتوقع أن يفوز فيهما حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم بفترة ثانية.

وحث رئيس وزراء ناريندرا مودى المواطنين على المشاركة بأعداد كبيرة وممارسة حق التصويت لإثراء محفل الديمقراطية، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية.

يشار إلى أنه من المقرر أن يتم فرز الأصوات بالولايتين في 24 أكتوبر الجارى.