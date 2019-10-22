هاني شاكر: حررنا محضرًا ضد حمو بيكا.. ودعوته باقتحام النقابة "بلطجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

علق الفنان الكبير هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على أزمة مطرب المهرجانات حمو بيكا، مع النقابة، بعد فيديو نشره الأخير هدد فيه باقتحام النقابة وإهانة بعض أعضائها، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن": "حزين على المستوى اللي وصلناله ده للأسف الشديد، المفروض دي نقابة الموسيقيين، يعني نتحلى بالأدب والأخلاق والذوق وكل حاجة جميلة"، معقبًا أن ما بدر من مطرب المهرجانات، دفع النقابة لتحرير محضر ضده".

وأضاف هاني شاكر: "لجنة الشؤون القانونية عملت محضر في قسم عابدين ضد هذا التطاول مرفق بسي دي بالكلام اللي اتقال، وهو عمل هاشتاج بيدعو فيه الناس لإزالة النقابة من على وجه الأرض، وحاجات غريبة جداً، الدولة فيها قانون وفيها قضاة محترمين ونائب عام محترم كلنا بنثق فيه وبنقدره وعارفين إنه مثال للحق، ودي بمنتهى البساطة بلطجة، هل وصلنا إلى هذه الدرجة من الإسفاف بهذا الشكل؟ معتقدش إن الدولة هتسمح بده".

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وذكر هاني شاكر أن "بيكا"، كان قد خضع لامتحان بالنقابة بإشراف الملحن حلمي بكر، مضيفًا: "لكنه سقط في الامتحان وقال لا يصلح للغناء، خلاص لا يصلح".

وكان حمو بيكا قد شن هجوما على نقابة المهن الموسيقية من خلال فيديو بث مباشر _حذفه لاحقا_ من داخل مقر النقابة مشيرا إلى أن نقابة المهن الموسيقية طلبت منه مبلغ 300 ألف جنيه مقابل دخول النقابة، وانتقد حمو بيكا أعضاء النقابة وعلى رأسهم الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا جاء فيه "ردآ علي الفيديو المسيئ للمدعو حمو بيكا الذي لا يعترف فيه بالغناء المصري الأصيل ونجوم الغناء المصريين وأنه في حالة عدم حصوله علي عضوية النقابة سوف يحطم مبني النقابه وأدعي كذباً علي أعضاء المجلس بأقوال مجرمة في قانون العقوبات"، مضيفة"وكان ذلك بسبب رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل".