شاهد.. دراجات نارية تحمل أعلام حزب الله وحركة أمل لإرهاب المتظاهرين!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 01:00 صباحاً - أظهرت فيديوهات تناقلتها وسائل اعلام مواكب ظهرت فيها دراجات نارية ترفع أعلام حزب الله وحركة أمل، قال النشطاء إنها كانت تجوب شوارع العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى في البلاد، لا سيما الجنوب.
وقال النشطاء إن بعض راكبي الدراجات كانون يحملون أسلحة نارية، الأمر الذي أثار بلبلة بين المتظاهرين في بيروت وبعض المناطق الجنوبية التي يعتبرها حزب الله وحركة أمل معقلا لهما.
ويظهر فيديو مواكب على الدراجات النارية من مناصري حزب الله وحركة أمل كانوا متجهين إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء بوسط بیروت، لتفريق المحتجين لكن قوات الأمن منعتهم من الوصول.
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