شاهد.. وصلة رقص شرقي بين المتظاهرين في لبنان تثير الجدل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 01:00 صباحاً - أظهر فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي راقصة شرقية في وسط ساحة الشهداء تؤدّي وصلة رقص ومن حولها المحتجين.
واعتبر عدد من روّاد التواصل الإجتماعي أن هذا المشهد يؤذي الحراك الشعبي ويضر بمطالبهم، واعتبر آخرون أن “طابورا خامسا” أرسل هذه الراقصة لتشويه الحراك.
وقد علق الإعلامي هشام حداد على الفيديو قائلا: “من قام بإرسال راقصة إلى ساحة الشهداء هو عدو الحراك و يهدف إلى ضربه… انتبهوا من الحرتقات”.
فيما دافع اخرون عن وصلة الرقص حيث قال جورج قزي: “ليس مسموح مغنيين يغنوا وممنوع راقصة ترقص ؟ ليه جسد المرأة يستفزكم، الرقص الشرقي كمان فن، ومثل ما عم نعبر بالغناء والأناشيد فينا نعبر بالرقص، كل الاحترام والتقدير للراقصة يللي نزلت بكل شجاعة تعبر عن رايها على طريقتها.”
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