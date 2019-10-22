أرنولد شوارزنيجر بعد "تيرميناتور" 2019.. مشاهد خطرة وذكريات من قرن مضى

يعود الممثل الأمريكي ذو الأصول النمساوية أرنولد شوارزنيجر للأضواء بجزء جديد من سلسلة Terminator "تيرميناتور" التي كانت سببا أساسيا في شهرته.

"شوارزنيجر" الذي يحتفل حاليا بعرض فيلم Terminator: Dark Fate (المُدمر: مصير حالك)، أكد مؤخرا أنه لا يشعر بأعوامه الـ72، بل يشعر بأنه ما زال في الـ50 من عمره، مدللا على حديثه بأداء المشاهد الخطرة في فيلمه الأخير بنفسه.





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وفي حوار أجراه مع موقع "ديلي ميل" البريطاني، أكد "شوارزنيجر" أنه صوّر كثيرا من مشاهد الأكشن في فيلمه الأخير بنفسه، ولم يشعر بأنه فقد طاقته للحظة، وكأنه في الـ50 من عمره.

وذكر الممثل أنه ما زال يحتفظ بملابسه القديمة في سلسلة "تيرميناتور" الذي يلعب فيه دور آلي يسافر عبر الزمن من المستقبل إلى الحاضر لحماية أم وطفلها.

ويقول: "نعم، ما زلت أحتفظ بملابس شخصية (تيرميناتور) منذ فترة الثمانينيات والتسعينيات، إلا أنني اضطررت لتعديل مقاسات أغلبها لزيادة وزني، وهو أمر يحبطني بشدة".

وأوضح "شوارزنيجر" إن عينيه اغرورقتا بالدموع خلال مشاهدته الجزء الجديد من السلسلة، لعودة الممثلة ليندا هاميلتون لمشاركته البطولة من جديد؛ إذ استعاد ذكريات عملهما معا على السلسلة في الثمانينيات، وظهورها القوي في البداية وكأنها النسخة الأنثوية من شخصية "رامبو"، وهو أمر لم يعتد عليه الجمهور من النساء في ذلك الوقت.